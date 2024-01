Gershkovich è stato arrestato a fine marzo 2023 nella città di Ekaterinburg. Il governo statunitense: è detenuto ingiustamente

Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio, ha perso il ricorso contro il suo arresto. Ciò significa che rimarrà in carcere a Mosca fino al 31 di marzo. Cittadino statunitense di 32 anni, Gershkovich è stato arrestato a fine marzo 2023 nella città di Ekaterinburg mentre era in viaggio per un reportage in Russia.

Lui e il Wsj negano le accuse, mentre il governo statunitense ha dichiarato che è detenuto ingiustamente. Le autorità russe non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle accuse di spionaggio.

