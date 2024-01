Visita istituzionale a Istanbul per il neo ministro degli Esteri britannico

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha incontrato a Istanbul il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In precedenza, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco a Gaza e di una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese durante i colloqui con il suo omologo britannico. Fidan ha incontrato Cameron a Istanbul nell’ambito del tour mediorientale di quest’ultimo che ha toccato anche Israele, Cisgiordania e Qatar. Un funzionario del Ministero degli Esteri turco, che ha parlato in forma anonima in linea con la politica governativa, ha dichiarato che l’incontro, durato 90 minuti, ha riguardato anche questioni regionali e relazioni bilaterali.

