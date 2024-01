Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti a larghissima maggioranza. Meta: "Cercare altra soluzione"

La Camera dei Rappresentanti della Florida, negli Stati Uniti, ha approvato un disegno di legge che vieta l’utilizzo di piattaforme social ai bambini e ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni, anche con il consenso e l’approvazione dei genitori. Il provvedimento, che per diventare legge dovrà ancora essere approvato dal Senato, prende di mira qualsiasi sito di social media che tenga traccia dell’attività degli utenti e permetta loro di interagire con altre persone mediante funzionalità che creano dipendenza e possono causare un uso eccessivo o compulsivo. Il divieto non riguarderebbe invece le app utilizzate per i messaggi privati ​​tra persone. I social, secondo i sostenitori del progetto, espongono i bambini al bullismo e ai predatori sessuali. “Si approfittano dei bambini che crescono. È il loro modello di business. E perché lo fanno? Per tenerli agganciati… con le dosi di dopamina che la piattaforma dà ai nostri figli con ogni autoplay, con ogni like, con ogni notifica push”, ha detto uno dei proponenti della legge, il repubblicano Tyler Sirois. La Camera ha votato 106-13 per la legge, con diversi democratici che si sono uniti ai repubblicani per sostenerla.

La reazione di Meta

Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e altre piattaforme di social media, ha esortato la Camera a cercare un’altra soluzione, ad esempio richiedendo l’approvazione dei genitori per il download delle app. Molti adolescenti oggi sfruttano Internet e le app per raccogliere responsabilmente informazioni e conoscere nuove opportunità, tra cui lavori part-time, istruzione superiore, incontri civici o ecclesiastici e servizio militare“, ha scritto Caulder Harvill-Childs, rappresentante di Meta, alla Commissione giudiziaria della Camera. “Vietando l’uso agli adolescenti sotto i 16 anni, la Florida rischia di mettere i suoi giovani in una posizione di svantaggio rispetto agli altri”.

