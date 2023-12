La nuova app di Meta punta a fare concorrenza a 'X'

Sbarca anche in Europa ‘Threads‘, la nuova app di Meta (la società proprietaria anche di Instagram e Facebook) che sembra avere l’obiettivo di sfidare ‘X’ (ex Twitter), passata nei mesi scorsi alla proprietà del ceo di Tesla Elon Musk. “Oggi apriamo ‘Threads a diversi paesi in Europa. Benvenuti”, ha detto il ceo di Meta Zuckerberg.’ Threads‘ è stata lanciata lo scorso luglio negli Stati Uniti. Tra i primi utenti ‘noti’ in Italia ci sono Chiara Ferragni e la Juventus, ma anche Fiorello, Tiziano Ferro e Vasco Rossi.

