L'ex presidente rafforza la sua presa sulla nomination repubblicana alle presidenziali di novembre

Donald Trump ha vinto le primarie del New Hampshire, rafforzando la sua presa sulla nomination repubblicana e aumentando la probabilità di un nuovo scontro alle presidenziali di novembre contro l’attuale presidente Usa Joe Biden. Il risultato è una battuta d’arresto per l’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, che ha investito molto tempo e risorse finanziarie per conquistare lo Stato. Haley è l’ultima grande sfidante di Trump in corsa, dopo che il governatore della Florida Ron DeSantis ha messo fine alla sua candidatura durante il fine settimana. Quando lo spoglio dei voti è arrivato all’85%, Trump è avanti con il 54,4% delle preferenze, mentre Haley si attesta al 43,4%, secondo quanto riporta la Cnn.

Haley: “Congratulazioni a Trump ma la corsa non è finita”

“Voglio congratularmi con Donald Trump per la sua vittoria. Se l’è guadagnata”. Così Nikki Haley ha concesso la vittoria all’ex presidente nelle primarie repubblicane del New Hampshire, parlando a Concord. “Ma la corsa non è finita“, ha subito aggiunto l’ex governatrice della South Carolina, dando appuntamento ai suoi sostenitori alle primarie nel suo Stato, che sarà il prossimo terreno di battaglia nel calendario elettorale. “Il New Hampshire è il primo, ma non è l’ultimo“, ha detto Haley, “abbiamo molta strada da fare” e “io sono una combattente“.

Trump: “Haley ha perso, ha avuto una nottataccia”

Nikki Haley “non ha vinto. Ha perso“. Le prime parole di Donald Trump dopo la vittoria nelle primarie repubblicane in New Hampshire sono per la sua antagonista. “Ha parlato come se avesse vinto“, ha detto il tycoon parlando a Nashua, ma “ha avuto una nottataccia“. Trump ha poi sostenuto, ribaltando uno degli argomenti di Haley, che i sondaggi degli ultimi “tre mesi” lo danno vincitore contro “il corrotto Joe Biden”. Sul palco, a fianco dell’ex presidente, l’imprenditore Vivek Ramaswamy e il senatore della South Carolina Tim Scott, ex rivali nelle primarie Gop, che hanno annunciato il loro endorsement per il tycoon.

Joe Biden vince le primarie Dem

Intanto Biden ha vinto le primarie democratiche, in gran parte simboliche, dello stesso New Hampshire. Biden ha battuto facilmente i suoi due principali sfidanti, il deputato del Minnesota Dean Phillips e la scrittrice Marianne Williamson. La sua vittoria, in un’elezione nella quale non ha di fatto partecipato, consolida sostanzialmente la presa di Biden sulla nomination democratica per un secondo mandato. Il risultato del New Hampshire probabilmente non conterà ai fini dell’assegnazione di delegati per la nomina presidenziale, dopo che i democratici del New Hampshire si sono opposti alla modifica del calendario delle primarie, voluta da Biden, che ha posto la South Carolina come primo Stato nella corsa democratica alla Casa Bianca.

