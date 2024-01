Sul sito sorgeva una moschea, abbattuta nel 1992 da nazionalisti religiosi

Devoti provenienti da tutta l’India hanno festeggiato l’apertura di un controverso tempio indù costruito sulle rovine di una storica moschea. Il tempio, dedicato alla divinità induista del Principe Rama, sorge in un sito della città settentrionale di Ayodhya dove estremisti indù abbatterono una moschea nel 1992. Il tempio è stato inaugurata lunedì mattina dal Primo Ministro indiano Narendra Modi. La storia travagliata della moschea è ancora una ferita aperta per molti musulmani, sempre più spesso oggetto di attacchi da parte di gruppi nazionalisti indù. Alcuni vedono il tempio come il più grande simbolo dell’ascesa della supremazia indù nel Paese sotto il mandato di Modi.

