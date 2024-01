È la quarta agitazione in 2 mesi. Circa l'80% di quelli a lunga percorrenza sono stati cancellati e ci sono state anche notevoli disagi sulle linee regionali

I macchinisti tedeschi hanno nuovamente bloccato il traffico ferroviario iniziando oggi uno sciopero che durerà sei giorni per chiedere modifiche all’orario di lavoro e agli stipendi. Lo sciopero del sindacato GDL interesserà i servizi passeggeri e i treni merci gestiti dalla Deutsche Bahn, di proprietà statale, fino alle 18 di lunedì. Oggi, i viaggi in treno in tutta la Germania si sono fermati e i pendolari e gli altri viaggiatori hanno faticato a trovare alternative come autobus, auto a noleggio o voli. Circa l’80% dei treni a lunga percorrenza sono stati cancellati e ci sono state anche notevoli disagi sui treni regionali. “Il traffico merci europeo attraverso le Alpi, la Polonia o la Scandinavia, così come i porti marittimi in Olanda o in Belgio, saranno anch’essi colpiti”, ha fatto sapere Deutsche Bahn.

