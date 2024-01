Violento attacco russo con 41 razzi lanciati, 21 dei quali sono stati abbattuti. Dichiarata l'allerta aerea in tutto il Paese

Diverse esplosioni si sono verificate a Kiev e Kharkiv in seguito ad attacchi missilistici lanciati dalle forze russe in Ucraina. Ci sarebbero diversi feriti tra cui anche bambini. Lo riferisce Rbc-Ucraina itandol canale Telegram dell’Amministrazione militare della città di Kiev (Kmva).”La difesa aerea è operativa a Kiev. Restate nei rifugi finché non suona l’allarme antiaereo”, ha detto Serhiy Popko, capo del Kmva.

Dichiarata l’allerta aerea su tutto il Paese. Il Kmva ha riferito anche del lavoro compiuto delle forze di difesa aerea nella regione di Kiev. Alle persone viene chiesto di rimanere nei rifugi. A Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto.

Abbattuti 21 missili russi su 41

Tra ieri notte e questa mattina i russi hanno lanciato contro l’Ucraina 41 tra missili da crociera, balistici, aerei e antiaerei. Le forze ucraine di difesa aerea sono riuscite a distruggere 21 dei 41 dei missili russi. Lo riporta Rbc Ucraina citando il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny.

Sale a 6 bilancio vittime raid su Kiev e Kharkiv

È salito a sei morti il bilancio dei raid missilistici russi contro Kiev e Kharkiv. Lo riferiscono le autorità locali ucraine. L’amministrazione militare della città riferisce che nella capitale è rimasta uccisa almeno una persona. Diciotto i feriti, secondo il sindaco Vitalii Klitschko, tra cui un 13enne. Nell’attacco sono stati danneggiati almeno quattro edifici residenziali. A Kharkiv i morti sono almeno cinque e i feriti 38, ha spiegato il sindaco Ihor Terekhov.

Tre vittime

È di almeno tre morti il bilancio dell’attacco missilistico russo contro Kiev e Kharkiv secondo le autorità locali ucraine. Nella capitale è rimasta uccisa una persona, mentre i feriti sono almeno nove, tra cui un 13enne. A Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, due persone sono state uccise e almeno 11 ferite, secondo il governatore regionale, Oleh Syniehubov. Un’intera sezione di un edificio residenziale a più piani è stata distrutta, intrappolando un numero imprecisato di persone, ha spiegato il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata