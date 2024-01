Così il premier di Tel Aviv commentando la morte di 21 soldati delle Idf lunedì nella Striscia di Gaza

“Nel nome dei nostri eroi, per la nostra vita, non smetteremo di lottare fino alla vittoria assoluta“. Così su X il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, commentando la morte di 21 soldati lunedì nella Striscia di Gaza, il più grave attacco contro le forze israeliane dall’inizio della guerra. “Ieri abbiamo vissuto uno dei giorni più difficili dallo scoppio della guerra” afferma Netanyahu “piango per i nostri eroici soldati caduti. Abbraccio le famiglie nel momento del bisogno e preghiamo tutti per i nostri feriti”. Le forze israeliane di difesa, assicura, hanno “avviato un’indagine sul disastro. Dobbiamo imparare le lezioni necessarie e fare di tutto per preservare la vita dei nostri guerrieri“.

