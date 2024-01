Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, nel briefing quotidiano con la stampa

“La Commissione fino ad oggi non ha ricevuto alcuna richiesta di approvazione della carne coltivata per la commercializzazione nei mercati europei. Detto questo, il ruolo dell’Unione europea è quello di garantire che il nostro cibo, compresi i nuovi alimenti e naturalmente la carne coltivata, sia sicuro. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo norme molto rigide sulla sicurezza alimentare“. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, nel briefing quotidiano con la stampa.

“Quindi abbiamo regole molto rigide per quanto riguarda i nuovi alimenti e alla base di queste regole c’è sempre una valutazione scientifica del rischio di tali alimenti e una valutazione molto approfondita da parte dell’Autorità europea per la sicurezza”, ha sottolineato inoltre de Keersmaecker.

