In Africa si registra il 95% delle morti per questa malattia nel mondo

Il Camerun è diventato il primo paese a somministrare regolarmente ai bambini un nuovo vaccino contro la malaria. La campagna è iniziata lunedì ed è stata descritta dai funzionari come una pietra miliare nello sforzo decennale per frenare la malattia diffusa dalle zanzare nel continente, che rappresenta il 95% delle morti per malaria nel mondo.

La nazione dell’Africa centrale spera di vaccinare circa 250.000 bambini quest’anno e il prossimo. In Africa si registrano ogni anno circa 250 milioni di casi di malattia parassitaria, con 600.000 decessi, soprattutto tra i bambini piccoli. Il Camerun utilizzerà il primo dei due vaccini contro la malaria recentemente approvati, noto come Mosquirix.

