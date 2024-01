Il tycoon citato in giudizio per diffamazione dalla giornalista e scrittrice E Jean Carroll. Udienza rinviata a mercoledì per il malore di un giurato.

Il processo per diffamazione in corso a New York contro Donald Trump da parte della scrittrice E. Jean Carroll non riprenderà prima di mercoledì, per consentire all’ex presidente di essere presente in aula. Il tycoon si era presentato stamattina, ma l’udienza era stata rinviata a causa delle condizioni di salute di un giurato e di una sua legale.

Il rinvio a martedì aveva provocato un accavallamento tra l’intenzione di Trump di prendere la parola in aula e la sua presenza in New Hampshire per le primarie repubblicane. Non è chiaro se lo spostamento a mercoledì dell’udienza sia stato deciso per le condizioni di salute del giurato e di una degli avvocati di Trump o per la richiesta dei suoi legali.

