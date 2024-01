L'ex presidente: "Non vedo l'ora di lavorare con lui per battere il corrotto Biden"

(LaPresse) Donald Trump durante un comizio a Rochester, in New Hampshire, in vista delle primarie repubblicane ha ringraziato Ron DeSantis per il sostegno. Il governatore della Florida si è ritirato dalla corsa per la candidatura alla Casa Bianca e ha fatto sapere che appoggerà l’ex presidente. “Mi congratulo con lui, non vedo l’ora di lavorare insieme per battere il corrotto Biden”, ha detto il tycoon.

