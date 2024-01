Il governatore della Florida ha annunciato di sospendere la propria campagna su X. "Trump superiore a Biden, lo appoggio"

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha sospeso la sua campagna presidenziale come aspirante candidato del partito repubblicano alla vigilia delle primarie del New Hampshire. DeSantis ha annunciato la sua decisione su ‘X’ dopo non essere riuscito a emergere come serio sfidante di Donald Trump. DeSantis ha faticato a giocare un ruolo nelle primarie. Ha perso i caucus dell’Iowa – che aveva promesso di vincere – di 30 punti percentuali a favore di Trump. Ora, il futuro politico di DeSantis è in discussione dopo aver sospeso la sua candidatura presidenziale. Il 45enne ha un mandato limitato come governatore della Florida che terminerà nel 2027.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

Trump superiore a Biden, ha il mio appoggio

“E’ chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani vuole dare un’altra possibilità a Donald Trump. Abbiamo avuto dei disaccordi in passato, ad esempio sul coronavirus, ma è superiore a Joe Biden, questo è chiaro. Ha il mio appoggio”, ha dichiarato DeSantis nell’annuncio. “Non possiamo tornare alla vecchia guardia del Partito repubblicano che Nikky Haley rappresenta”, ha aggiunto.

