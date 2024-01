Il premier polacco e il presidente ucraino hanno discusso di un nuovo pacchetto d'aiuti

Il premier polacco, Donald Tusk, è stato accolto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky. Tanti i temi al centro del bilaterale, soprattutto un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina in arrivo da Varsavia. Ad annunciarli lo stesso presidente ucraino al termine dell’incontro. Dal canto suo, il premier polacco, ha sottolineato che in Ucraina è in corso un confronto mondiale “tra bene e male”.

