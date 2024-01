Il presidente: "Quello che dice l'ex capo della Casa Bianca è molto pericoloso"

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare Kiev, ponendo però una clausola: l’ex presidente degli Stati Uniti dovrà dimostrare la sua capacità di porre fine alla guerra con la Russia entro 24 ore, come ha ripetutamente promesso. “Donald Trump, ti invito in Ucraina, a Kiev. Quindi, se riesci a fermare la guerra per 24 ore, penso che sarà sufficiente che arrivi”, ha dichiarato Zelelensy durante un’intervista concessa all’emittente britannica Channel 4 News. “Quando Trump sostiene che metterà fine alla guerra in 24 ore, mi sembra che – come posso dire – sia molto pericoloso quello che dice. Mi spiego. Prenderà le decisioni da solo senza… non sto nemmeno parlando della Russia, ma senza entrambe le parti, senza di noi”, ha poi spiegato Zelensky. “La cosa mi stressa davvero un po’. Perché significa che se la sua idea, di cui nessuno ha sentito parlare, se la sua idea non funziona per noi, per la nostra gente, allora farà comunque di tutto per realizzare la sua idea. Ed è questo che mi preoccupa un po'”, ha concluso il presidente ucraino.

