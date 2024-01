Il ministro della Difesa britannico: "Deludente opposizione Netanyahu a soluzione due Stati"

Prosegue il conflitto a Gaza a tre mesi e mezzo dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Sabato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha smentito di aver aperto alla cosiddetta “soluzione dei due Stati” nella sua telefonata di venerdì con il presidente americano Joe Biden, ma in migliaia hanno protestato a Tel Aviv chiedendone le dimissioni. Intanto, in un raid su una palazzina a Damasco, è stato ucciso il capo dell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane in Siria. Ecco tutti gli aggiornamenti dalla guerra in Medioriente di oggi, 21 gennaio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

14:20 Onu: “Uccisioni di civili strazianti e senza precedenti”

“Le operazioni militari di Israele hanno diffuso distruzioni di massa e ucciso civili su una scala senza precedenti durante il mio mandato come segretario generale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, António Guterres, all’apertura del vertice del G77+Cina nella capitale ugandese Kampala, come riportato dal Guardian. “Questo è straziante e assolutamente inaccettabile. Il Medio Oriente è una polveriera, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che il conflitto divampi in tutta la regione”, ha aggiunto Guterres.

12:19 Hamas: oltre 25mila morti da inizio guerra

Il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza, gestito da Hamas, afferma che 25.105 persone sono state uccise all’interno dell’enclave dall’inizio della guerra con Israele. Lo riporta Times of Israel, precisando che “i numeri forniti dal ministero gestito da Hamas non possono essere verificati in modo indipendente e si ritiene che includano sia civili che membri di Hamas uccisi a Gaza, anche in conseguenza di incendi di razzi da parte dei gruppi terroristici”. L’IDF afferma di aver ucciso oltre 9.000 agenti a Gaza, oltre a circa 1.000 terroristi in Israele il 7 ottobre.

10:56 Uk: “Deludente opposizione Netanyahu a due Stati”

L’opposizione di Netanyahu alla soluzione dei due Stati è “deludente”. Lo afferma il ministro della Difesa del Regno Unito, Grant Shapps, riportato dal Guardian. “Penso che sia deludente sentire Benjamin Netanyahu dire che non crede nella soluzione dei due Stati. In tutta onestà, per quanto ne so, l’ha detto per tutta la sua carriera politica. Non penso che arriveremo a una soluzione se non avremo una soluzione a due Stati”, ha aggiunto Shapps rispondendo alle domande di Sky News, e aggiungendo che per il Regno Unito “non esiste un’altra opzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata