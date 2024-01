Rogo per cause ancora sconosciute al 'Pullman City' di Eging am See

Un incendio ha devastato un parco divertimenti nell’ovest della Germania nelle prime ore di domenica mattina. Secondo quanto riferito dalla polizia, il rogo è scoppiato intorno alle 6 del mattino nel parco Pullman City di Eging am See: circa 200 persone, tra cui circa 180 che stavano passando la notte nell’hotel del parco, sono state evacuate in sicurezza. Il portavoce del parco divertimenti ha dichiarato ai media tedeschi che l’incendio è ora “sotto controllo”. Le cause delle fiamme non sono chiare e saranno oggetto di indagine.

