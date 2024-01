Anche una processione di cavalli e carrozze lungo le strade della città

Le celebrazioni della festa di Sant’Antonio Abate a Barcellona, con la tradizionale cerimonia di benedizione degli animali e una processione di cavalli e carrozze lungo le strade della città. Sant’Antonio Abate è particolarmente amato in Spagna e feste in suo onore si sono tenute in molte città della Catalogna.

