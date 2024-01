Mosca denuncia: "Attacco terroristico di Kiev"

Almeno 25 persone sono state uccise in un bombardamento in un mercato alla periferia della città di Donetsk, nell’Ucraina occupata dai russi, hanno riferito funzionari locali. Nel raid nel sobborgo di Tekstilshchik sono rimaste ferite altre 20 persone, tra cui due bambini, ha riferito Denis Pushilin, capo delle autorità insediate dai russi a Donetsk. Ha detto che i proiettili erano stati sparati dall’esercito ucraino.

In una dichiarazione, il Ministero degli Affari Esteri russo ha descritto l’attacco, di cui ha attribuito la colpa all’Ucraina, come un “attacco terroristico”.

Kiev non ha commentato l'evento e le affermazioni non hanno potuto essere verificate in modo indipendente dall'Associated Press.

