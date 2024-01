Così il Segretario generale dell'Onu: "Prolungherebbe indefinitamente un conflitto"

“Il rifiuto di accettare la soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e la negazione del diritto alla statualità per il popolo palestinese sono inaccettabili”. Lo ha affermato il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, intervenendo al vertice del Movimento dei Paesi Non allineati a Kampala in Uganda. “Ciò prolungherebbe indefinitamente un conflitto che è diventato una grave minaccia per la pace e la sicurezza globali e incoraggerebbe gli estremisti ovunque – ha aggiunto – il diritto del popolo palestinese a costruire il proprio Stato deve essere riconosciuto da tutti”.

