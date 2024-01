Le immagini diffuse dallo Stato ebraico

L’esercito di Israele ha demolito in Cisgiordania le residenze di due sospetti terroristi che avrebberoi aver effettuato un attacco a fuoco lo scorso novembre in cui è morto un soldato israeliano. Le immagini sono state diffuse dello stesso Stato ebraico. Dal 7 ottobre, quando Hamas ha organizzato il suo attacco al sud di Israele, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo circa 250 in ostaggi, le forze israeliane hanno arrestato molti presunti militanti palestinesi in Cisgiordania, effettuando diversi raid.

