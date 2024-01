Nel bombardamento 5 vittime: anche un leader della Jihad islamica palestinese

Un edificio residenziale di Damasco è stato colpito da un attacco aereo israeliano, nel quartiere di Mezzah. Nel raid sono state uccise 5 persone tra un componente del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran, e un suo vice, come conferma Teheran. Morti altri due consiglieri militari pasdaran . Secondo SkyNews Arabia, tra le vittime ci sarebbe anche uno dei leader della Jihad islamica palestinese, Akram Al-Ajouri. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

