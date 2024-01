Il post su X del leader di Berlino

L’allarme del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla crescita dell’estremismo di destra in Germania. “Gli estremisti di destra attaccano la nostra democrazia“, ha scritto il leader di Berlino in un post su X. “Siamo tutti chiamati a prendere una posizione chiara: per la nostra Germania democratica”, ha aggiunto, “e per i nostri oltre 20 milioni di amici, colleghi e vicini che hanno una storia di migrazione“.

