Il tycoon: "Senza im,umità impossibile operare adeguatamente"

“Un presidente degli Stati Uniti deve godere della piena immunità, senza la quale gli sarebbe impossibile operare adeguatamente. Qualsiasi errore, anche se in buona fede, verrebbe accolto quasi sicuramente con un’incriminazione da parte della parte avversaria alla fine del mandato”. Così Donald Trump in un post su Truth, nel quale sostiene che senza l’immunità presidenziale, ache quando le azioni del commander in chief “oltrepassassero i confini”, gli Stati Uniti subirebbero “anni di traumi”.

Le accuse per l’assalto a Capitol Hill

L’ex presidente e i suoi legali stanno sostenendo con forza l’argomento dell’immunità, rispetto alle accuse di interferenza nelle elezioni del 2020, compreso l’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump. La corte federale d’Appello di Washington dovrebbe pronunciarsi a breve sul ricorso presentato dal tycoon, ma è molto probabile che in ultima istanza sarà la Corte Suprema a dire la parola definitiva.

