Estonia, Lettonia e Lituania hanno raggiunto un accordo per creare una “linea di difesa” al confine con la Russia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa estone in un post sul social X. “I Paesi baltici hanno concordato di stabilire una linea di difesa baltica lungo il confine orientale“, si legge nel post, “è imperativo utilizzare saggiamente il tempo per migliorare la preparazione della difesa”.

