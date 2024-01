L'avvertimento del leader del Cremlino

Timori per un’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina dopo l’avvertimento del presidente russo, Vladimir Putin, ai Paesi baltici in seguito all’espulsione dei cittadini russi dalla Lettonia negli ultimi mesi. “Ciò che sta accadendo ora in Lettonia e nelle altre repubbliche baltiche, con l’espulsione di cittadini russi, sono fatti molto gravi che che influiscono direttamente sulla sicurezza del nostro Paese“, ha detto il leader del Cremlino in un incontro con i rappresentanti dei comuni russi, secondo quanto riporta Ria Novosti.

