La settimana prossima il sovrano sarà sottoposto a un intervento alla prostata

La regina consorte Camilla ha dichiarato che il marito re Carlo III sta “bene” in attesa di subire un intervento per un problema alla prostata. Come dichiarato da Buckingham Palace, la prossima settimana il sovrano sarà sottoposto a una “procedura correttiva” per un ingrossamento della prostata. Il palazzo ha aggiunto che le condizioni del re sono buone. La regina consorte del Regno Unito si è recata in visita ad Aberdeen, in Scozia dove ha inaugurato un nuovo ente di beneficenza per le vittime di abusi domestici chiamato ‘Safe Space’. Camilla è stata accolta dai bambini prima di salutare il personale dell’organizzazione e di svelare un’opera d’arte che commemora “coloro che hanno perso e sono sopravvissuti agli abusi domestici ad Aberdeen”.

