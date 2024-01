Aeronautica abbatte 22 droni lanciati da Russia nella notte

Il presidente Usa Joe Biden ha ospitato i principali leader del Congresso alla Casa Bianca per sottolineare le esigenze di sicurezza dell’Ucraina mentre continua a combattere l’invasione russa durata quasi due anni, sperando di dare slancio agli sforzi per far passare 110 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina in fase di stallo. Israele e altri alleati degli Stati Uniti. Al termine della riunione, in una nota della Casa Bianca, viene spiegato che Biden “sottolinea l’importanza che il Congresso garantisca all’Ucraina le risorse di cui ha bisogno, comprese capacità di difesa aerea e di artiglieria, per difendersi dalla brutale invasione della Russia” e “ha discusso le conseguenze strategiche dell’inazione per l’Ucraina, il Stati Uniti e il mondo.” “È stato chiaro: la continua incapacità del Congresso di agire mette in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, l’Alleanza NATO e il resto del mondo libero”, ha affermato la Casa Bianca. “Il Presidente ha invitato il Congresso a fornire rapidamente ulteriori finanziamenti per sostenere l’Ucraina e inviare un forte segnale della determinazione degli Stati Uniti”.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 22 dei 33 veicoli aerei senza equipaggio Shahed (UAV), dei droni, lanciati dalla Russia stanotte. Lo riferisce Ukrinform, spiegando che il Comando dell’Aeronautica delle Forze Armate dell’Ucraina lo ha detto in un post sulla sua pagina Facebook.“Nella notte del 18 gennaio 2024, gli occupanti hanno attaccato con 33 UAV di combattimento Shahed-136/131 lanciati dall’area russa di Primorsko-Akhtarsk e dalla regione di Kursk, e hanno anche colpito la regione di Kharkiv con due missili guidati antiaerei S-300 lanciati dalla regione di Belgorod”, afferma il post.

