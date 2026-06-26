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venerdì 26 giugno 2026

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Mondiali 2026, Norvegia-Francia 1-4: Bleus primi nel girone

Mondiali 2026, Norvegia-Francia 1-4: Bleus primi nel girone
Ousmane Dembélé esulta dopo aver segnato il terzo gol contro la Norvegia (AP Photo/Martin Meissner)
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La squadra di Deschamps sfiderà la Svezia

La Francia ha battuto la Norvegia 4-1 nell’incontro della terza giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026. A Foxborough grande protagonista Dembélé, autore di una tripletta (7′, 20′ e 32′), nel recupero a segno Doue (94′). Per la Norvegia, priva di Haaland rimasto in panchina, rete di Aasgaard al 21. Al 50′ Maignan ha parato un rigore a Larsen. I transalpini, già qualificati ai sedicesimi, chiudono il girone a punteggio pieno e avanzano da primi. Prossima avversaria, la Svezia. Gli scandinavi, secondi, sfideranno la Costa d’Avorio

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