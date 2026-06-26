Mondiali 2026, Norvegia-Francia 1-4: Bleus primi nel girone

La Francia ha battuto la Norvegia 4-1 nell’incontro della terza giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026. A Foxborough grande protagonista Dembélé, autore di una tripletta (7′, 20′ e 32′), nel recupero a segno Doue (94′). Per la Norvegia, priva di Haaland rimasto in panchina, rete di Aasgaard al 21. Al 50′ Maignan ha parato un rigore a Larsen. I transalpini, già qualificati ai sedicesimi, chiudono il girone a punteggio pieno e avanzano da primi. Prossima avversaria, la Svezia. Gli scandinavi, secondi, sfideranno la Costa d’Avorio.