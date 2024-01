E' già riuscito a raccogliere 2,5 milioni di firme per le presidenziali del 2024

Il Presidente russo Vladimir Putin ha visitato la sede della sua campagna elettorale a Mosca, dove ha osservato il processo di verifica delle firme e ha parlato con i volontari. Secondo la legge russa, i candidati indipendenti devono raccogliere almeno 300.000 firme da 40 regioni o più per poter essere ammessi al voto. Putin, che si è autocandidato, ha già raccolto 2,5 milioni di firme, secondo l’ufficio della sua campagna. Le presidenziali in Russia sono in programma nel marzo di quest’anno.

