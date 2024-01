Il presidente francese interviene al World Economic Forum in Svizzera

“La Russia non può vincere in Ucraina. Ne va dell’Ucraina ma anche dei nostri valori e della nostra sicurezza collettiva in Europa“. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento al World Economic Forum a Davos, in Svizzera.

