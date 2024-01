Milano, 16 gen. (LaPresse) – “Dobbiamo ottenere una superiorità aerea per l’Ucraina esattamente come abbiamo ottenuto la superiorità nel Mar Nero”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al World Economic Forum (WEF) a Davos, in Svizzera.

