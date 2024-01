Ferito gravemente un militare dello Stato ebraico

Quattro palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un raid con droni israeliani che ha preso di mira il quartiere di Al-Tammam, nella città di Tulkarem, in Cisgiordania. Nell’attacco è rimasto gravemente ferito un militare dello Stato ebraico. Le forze di Tel Aviv, secondo l’agenzia Wafa, avrebbero impedito alle ambulanze e alla Mezzaluna rossa palestinese di entrare in città per soccorrere i feriti.

