L'ex presidente si è congratulato con Ron DeSantis e Nikki Haley

“Questo è il momento per il nostro Paese di tornare unito, che siate repubblicani e democratici, è il momento di stare insieme e risolvere i problemi”. Così Donald Trump in Iowa dopo che le proiezioni dei media lo hanno dichiarato vincitore delle primarie. “Voglio ringraziare la meravigliosa gente dell’Iowa”, ha sottolineato l’ex presidente congratulandosi con Ron DeSantis e Nikki Haley “anche se non sappiamo ancora quale sarà il risultato della loro corsa”. Il tycoon ha anche rivolto un ringraziamento alla moglie Melania “l’ex First Lady e forse la futura”. Trump ha anche menzionato la suocera, morta qualche giorno fa.

