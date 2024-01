Stretta di mano tra il leader di Kiev e il Segretario generale della Nato: "Discusse esigenze difesa"

Volodymyr Zelensky è a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum. “Ho iniziato il mio lavoro con un incontro con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Abbiamo discusso di molte questioni importanti”, ha fatto sapere il presidente ucraino in un post sui social. Sono stati affrontati temi come “la situazione sul campo di battaglia, le esigenze di difesa del nostro Paese, l’ulteriore rafforzamento del sistema di difesa aerea, i preparativi per il prossimo Vertice della Nato a Washington” ma anche “il lavoro con i partner sugli accordi bilaterali di sicurezza nel quadro della dichiarazione del G7, che sarà in vigore fino all’adesione dell’Ucraina alla Nato”.

