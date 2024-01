Il mezzo stava viaggiando dalla località turistica di Marmaris verso Mardin

Incidente mortale in Turchia dove un autobus è uscito di strada ribaltandosi: il bilancio delle autorità parla di nove persone morte e oltre 30 feriti, di cui alcuni gravi. Secondo l’agenzia Anadolu, l’autobus stava viaggiando dalla località turistica di Marmaris a Mardin quando si è ribaltato all’uscita di un tunnel come certificato poi da alcune immagini rilasciate dal ministero dell’Interno. Nel video in questione si vede il momento in cui il bus perde aderenza in curva ribaltandosi sul fianco prima di finire fuori strada.

