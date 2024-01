Attacchi dell'Iran su Erbil: colpito il quartier generale del Mossad in Iraq. Baghdad: "Violazione sovranità"

Continua il conflitto in Medio Oriente: giunta al 102esimo giorno la guerra tra Israele e Hamas. Sono morti due dei tre ostaggi del video diffuso dal gruppo palestinese domenica sera. I corpi appaiono in un nuovo filmato pubblicato dai miliziani. L’Idf sostiene che la terza prigioniera, Noa, sia viva e si smarca dalle accuse: “Non abbiamo colpito edifici con ostaggi”. Intanto continuano gli attacchi di Israele su Gaza: almeno 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in raid israeliani nella notte in diverse zone della Striscia di Gaza. Intanto l’Iran bombarda in Iraq: a Erbil colpito quartier generale del Mossad. IN AGGIORNAMENTO

8.37 Iraq: “Attacchi Iran sono violazione della nostra sovranità”

Il governo iracheno ha fatto sapere di considerare l’attacco lanciato dall’Iran sul Kurdistan, nel nord dell’Iraq, come “una violazione della sovranità del Paese e della sicurezza del suo popolo” e ha annunciato che adotterà tutte le misure legali contro queste azioni. Il ministero degli Esteri dell’Iraq ha condannato “l’aggressione” di Teheran a Erbil che ha provocato vittime civili in alcune aree residenziali. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira il “quartier generale delle spie” israeliane del Mossad.

8.26 Israele: “Morto soldato a Gaza: totale sale a 189”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che il sergente riservista Nitzan Schessler, 21 anni, è stato ucciso ieri combattendo nel sud della Striscia di Gaza. Sale così a 189 il bilancio dei militari israeliani che hanno perso la vita nell’offensiva di terra contro Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Schessler, di Hadera, era nel 7155° battaglione della 55esima brigata.

8.20 Usa: “Sconsiderati attacchi missilistici Iran nel Kurdistan”

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha condannato l’attacco lanciato dall’Iran nella notte vicino alla città di Erbil, nel Kurdistan, nel nord dell’Iraq. “Ci opponiamo agli sconsiderati attacchi missilistici dell’Iran”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno sostenuto “gli sforzi del governo iracheno e del governo regionale del Kurdistan per soddisfare le aspirazioni del popolo iracheno”. Miller ha aggiunto che il raid “mina la stabilità dell’Iraq”.

8.10 Idf: “Noa è viva, non abbiamo colpito edifici con ostaggi”

“Itai non è stato ucciso dalle nostre forze. Questa è una bugia di Hamas”. È quanto ha affermato il portavoce delle Forze di Difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, dopo il video di Hamas in cui si vedrebbero i corpi senza vita degli ostaggi Yossi Sharabi e Itai Svirsky. Nel filmato, un terzo ostaggio, la giovane Noa Argamani, racconta che i due sono stati uccisi “dai nostri attacchi dell’Idf”. Versione che Hagari smentisce, come riporta il Times of Israel: “L’edificio in cui erano trattenuti non era un obiettivo e non è stato attaccato dalle nostre forze”. L’Idf fa anche sapere di ritenere che la ragazza sia viva.

7.55 Almeno 25 persone uccise in raid israeliani su Striscia

Almeno 25 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite stasera nei bombardamenti israeliani in corso su diverse aree della Striscia di Gaza. Lo comunica l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti mediche riferiscono che 11 persone, la maggior parte delle quali sono bambini e donne, sono state uccise e molte altre ferite nel raid che ha preso di mira una casa nella zona di Mirage, a nord di Rafah. Otto persone sono state uccise e decine ferite in seguito al un bombardamento israeliano su un sito vicino al quartier generale della Protezione civile nella città di Khan Yunis.Quattro persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite nei raid israeliani sul campo profughi di al-Bureij, nel centro di Gaza. Anche il bombardamento israeliano del quartiere di Tel al-Hawa a Gaza City ha provocato l’uccisione di due persone e il ferimento di molte altre.

7.45 Iran: “Colpito quartier generale Mossad a Erbil”

Nell’attacco a Erbil, in Iraq, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniana ha preso di mira il quartier generale del Mossad, l’agenzia di spionaggio israeliana. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna, citata da Al Jazeera.

7.40 4 morti e 6 feriti in raid iraniano a Erbil

Quattro civili hanno perso la vita in un attacco missilistico su Erbil, in Iraq. Sei sono rimasti feriti. Lo rende il Consiglio di sicurezza del Kurdistan iracheno, citato dai media. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato l’attacco, confermando che è stato effettuato utilizzando missili balistici. “Le Guardie della Rivoluzione hanno affermato che l’attacco ha preso di mira diverse posizioni dei gruppi di opposizione iraniani.Sfortunatamente, usano sempre scuse infondate per attaccare Erbil, che è una regione stabile e non è mai stata una fonte di minaccia”, ha affermato il Consiglio di sicurezza del Kurdistan.

7.30. Esplosioni vicino a consolato Usa a Erbil in Iraq

Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte vicino al consolato americano a Erbil, in Iraq. Lo riferisce Abc News citando fonti della sicurezza irachena. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane si è subito assunto la responsabilità degli attacchi, affermando che stava prendendo di mira con missili balistici i “quartier generali delle spie” e “raduni terroristici anti-iraniani in alcune parti della regione”. Non ci sono vittime tra le forze della coalizione e tra le forze americane.

