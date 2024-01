Localizzate circa 100 postazioni per il lancio di missili e 60 razzi pronti all'uso

L’esercito israeliano ha pubblicato un video in cui si vedono le truppe di Tel Aviv operare nella Striscia di Gaza. L’IDF ha affermato che i militari “hanno localizzato circa 100 postazioni per il lancio di missili e 60 razzi pronti all’uso nell’area settentrionale della Striscia di Gaza, a Beit Lahia”. Il ministro della Difesa di Israele ha dichiarato che l’intensa offensiva militare israeliana nel sud della Striscia di Gaza sarà presto ridotta, ma non è previsto un cessate il fuoco.

