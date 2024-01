Così la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, parlando a nome della Commissione

“Vengo con un messaggio chiaro: quando si tratta di combattere il neofascismo è essenziale agire in modo rapido e deciso. Ed è essenziale agire insieme perché le democrazie muoiono quando i democratici non agiscono. Ricordiamo cos’è il nuovo fascismo. Non è una sfida in un sistema democratico. È una sfida al sistema democratico“. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, parlando a nome della Commissione, nel dibattito sulla “Lotta contro la rinascita del neofascismo in Europa, anche a partire dal corteo svoltosi a Roma il 7 gennaio” alla plenaria del Parlamento europeo.

“Questa sfida comporta un effetto corrosivo sul discorso accettabile sulla libertà dei media e sullo stato di diritto. È una ruggine che resta dentro. Avanza lentamente finché non diventa veloce, e poi è troppo tardi. Il rimedio è un’azione rapida e regolare”, ha aggiunto.

