Durante la campagna per la nomination presidenziale in Iowa

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mangiato della pizza con i vigili del fuoco di Waukee, in Iowa, dove sta portando avanti la campagna per la sua nomination come candidato presidenziale del Partito repubblicano per il 2024. Trump era in compagnia del governatore del Nord Dakota Doug Burgum.

