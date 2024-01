Presidente Tsai: "Stretta e solida partership tra i due Paesi"

La visita di una delegazione non ufficiale americana a Taiwan successiva alle elezioni presidenziali e parlamentari “è di grande significato”. Lo ha detto la presidente uscente di Taiwan, Tsai Ing-wen, rivolgendosi alla stessa delegazione. Questa iniziativa, ha aggiunto, “non solo dimostra pienamente il sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan, ma evidenzia anche la stretta e solida partnership” tra i due Paesi, ha aggiunto Tsai.

L’ex consigliere per la sicurezza nazionale Stephen Hadley ha dichiarato che “la democrazia di Taiwan è un brillante esempio per il mondo” e che l’impegno dell’America nei confronti di Taiwan è “solido come una roccia”. Sabato Taiwan ha eletto l’attuale vicepresidente Lai Ching-te come nuovo capo del governo, una mossa che probabilmente spingerà la Cina a mantenere le sue minacce militari, diplomatiche ed economiche contro l’isola.

