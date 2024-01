Stati Uniti e Regno Unito hanno colpito nei giorni scorsi alcune postazioni dell’organizzazione yemenita

Il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha dichiarato che il Regno Unito è in attesa di vedere come gli Houthi, l’organizzazione yemenita sostenuta da Teheran, risponderanno agli attacchi effettuati la scorsa settimana da Londra e Washington contro postazioni del gruppo filo-iraniano in Yemen. “Stiamo aspettando di vedere cosa succederà. Ma non possiamo permettere che la libertà di navigazione, la possibilità per le navi di spostarsi in tutto il mondo e in acque internazionali, sia di fatto ostacolata dagli Houthi”, ha affermato Shapps.

