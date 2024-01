Nelle scorse ore il giuramento, dopo mesi di contenziosi legali

Bernardo Arévalo ha prestato giuramento come presidente del Guatemala, nonostante mesi di sforzi per far fallire il suo insediamento, compresi i ritardi e le crescenti tensioni fino al trasferimento del potere. Poi ha festeggiato con i suoi sostenitori e Città del Guatemala. Arévalo arriva alla presidenza dopo aver vinto le elezioni di agosto con un ampio margine. Ma da allora nulla è stato più semplice, con il procuratore generale Consuelo Porras e gli osservatori delle forze dell’establishment hanno lanciato una sfida legale dopo l’altra ad Arévalo e al suo partito.

