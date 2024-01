Interessata anche la zona nord della città

Le forti piogge hanno causato gravi inondazioni in alcune parti della zona nord della città di Rio de Janeiro e nella regione metropolitana: decretato lo stato di emergenza. In quartiere cittadino in 24 ore sono scesi 259,2 millimetri di pioggia, la quantità più alta mai registrata per il “Sistema Alerta Rio”, dal 1997, quando sono iniziate le misurazioni. In un solo giorno ha piovuto più del previsto per l’intero mese: il 138,4% della media del mese di gennaio. I vigili del fuoco hanno risposto a più di 200 chiamate legate al maltempo, tra cui inondazioni, frane e persone bloccate. La tempesta ha allagato le principali strade di accesso e ha compromesso il funzionamento delle linee di autobus e metropolitana nell’area metropolitana di Rio.

