Marlene Engelhorn formerà un comitato di 50 cittadini per decidere come ridistribuire i 25 milioni ereditati da sua nonna

Marlene Engelhorn, ereditiera austro-tedesca del colosso chimico e farmaceutico Basf, sta formando un comitato per decidere come donare gran parte della fortuna ereditata da sua nonna. Engelhorn, che ha 31 anni e vive a Vienna, vuole che 50 austriaci decidano come ridistribuire i 25 milioni di euro della sua eredità.

“Ho ereditato una fortuna, e quindi il potere, senza aver fatto nulla per questo. E lo Stato non vuole nemmeno tasse su questo”, ha detto Engelhorn, come riporta Bbc News. L’Austria ha abolito l’imposta di successione nel 2008. Nei giorni scorsi, 10.000 inviti destinati a cittadini austriaci selezionati a caso hanno cominciato ad arrivare nelle cassette delle lettere in Austria. Coloro che desiderano aderire all’iniziativa della Engelhorn, nota come Buon Consiglio per la Redistribuzione, possono registrarsi online o telefonicamente. Da quel campione iniziale di 10.000 austriaci, tutti di età superiore ai 16 anni, verranno scelte 50 persone. “Se i politici non fanno il loro lavoro e non ridistribuiscono, allora devo ridistribuire io stessa la mia ricchezza”, ha spiegato nella sua dichiarazione L’ereditiera che aveva già manifestato le sue intenzioni, alla morte della nonna nel 2022. Forbes stimava il patrimonio di Traudl Engelhorn-Vechiatto in 4,2 miliardi di dollari.

