L'incendio ha bruciato un'area di 70mila metri quadrati a San Pietroburgo: non ci sarebbero vittime

Un grosso incendio è scoppiato in un deposito dell’azienda Wildberries (il più grande rivenditore on line della Russia), a San Pietroburgo. Oltre 270 Vigili del fuoco e 57 veicoli sono stati coinvolti nello spegnimento delle fiamme che sono divampate in un’area di 70mila metri quadrati. Secondo le forze dell’ordine non ci sarebbero vittime. L’agenzia statale TASS, citando una fonte dei servizi di emergenza, ha riferito che la causa dell’incendio sarebbe un malfunzionamento dei cavi elettrici.

