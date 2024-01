Si continua a scavare nel fango per cercare i dispersi

Una valanga di fango nella Colombia occidentale ha ucciso almeno 18 persone venerdì e ne ha ferite decine, secondo quanto hanno riferito i funzionari dell’Unità nazionale di gestione del rischio di disastri. In un comunicato è stato precisato che la valanga ha ricoperto una strada comunale molto trafficata, in una zona montuosa che collega le città di Quibo e Medellin. Almeno 35 feriti sono stati portati in diversi ospedali. Le autorità hanno immediatamente avviato un’operazione di ricerca per i dispersi sepolti sotto le macerie.

L’unità di gestione del rischio non ha però specificato cosa possa aver causato la valanga e il Dipartimento della Difesa ha riferito che nella zona ha piovuto, rendendo difficili le operazioni di soccorso. Su X è poi stato pubblicato il video che mostra il momento esatto dello smottamento, quando il fianco della montagna si è riversato sulla strada travolgendo alcune auto.

