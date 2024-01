Acqua alta e blackout a Norwich: 5000 persone senza elettricità

Ancora emergenza maltempo negli Stati americani del New England, alle prese da giorni con piogge torrenziali e inondazioni. La rottura di una diga nel Connecticut ha portato all’ordine di evacuazione lungo il fiume Yantic a Norwich. Proprio in questa cittadina due uomini sono stati tratti in salvo fuori dalla pizzeria di una nota catena. Le acque alluvionali hanno circondato diverse attività commerciali, tra cui la pizzeria, dove l’acqua sembrava coprire gran parte della porta d’ingresso. Una squadra di soccorso ha raggiunto la porta a bordo di una barca, riuscendo a riportare i due sulla terraferma. Nel frattempo una stazione elettrica che era stata chiusa, tagliando l’elettricità a 5.000 clienti, è stata rimessa in funzione. ​

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata