Firmato un accordo di cooperazione nel campo della sicurezza

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, arrivato oggi in visita a Kiev, hanno tenuto colloqui e firmato un accordo di cooperazione nel campo della sicurezza. I due leader hanno avuto prima un incontro faccia a faccia, poi hanno tenuto lunghe trattative. L’accordo prevede che in caso di un futuro attacco russo, il Regno Unito fornirà all’Ucraina l’assistenza necessaria in modo rapido e urgente, comprese le armi moderne per respingere l’aggressione via terra, via mare e in aria.

